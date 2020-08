Deraglia treno in Scozia. "Incidente estremamente grave" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Londra, 12 agosto 2020 - Deragliato un treno in Scozia . E' di diversi feriti gravi il primo bilancio dell'Incidente avvenuto vicino a Stonehaven , nella contea di Aberdeen. Il 'Guardian' parla di ... Leggi su quotidiano

MediasetTgcom24 : Treno deraglia in Scozia, primo ministro: 'incidente molto grave' #scozia - LIDAMUGNAI : RT @RaiNews: L'incidente vicino a #stonehaven #Scozia #treno - laregione : Treno deraglia in Scozia, 'Incidente estremamente grave' - tusciaweb : Treno deraglia in Scozia, almeno un morto Stonehaven - Treno deragliato in Scozia sulla linea ferroviaria vicino a… - francang1950 : RT @RaiNews: L'incidente vicino a #stonehaven #Scozia #treno -