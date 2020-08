Coronavirus in Campania, risalgono i contagi e i ricoveri ospedalieri: 7 casi ad Acerra (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tornano ad aumentare i positivi al Coronavirus in Campania. Nelle ultime 24 ore, su 1.142 tamponi analizzati, sono 23 i nuovi casi. 9 in più rispetto ai 14 del bollettino del 10 agosto. I contagiati da inizio pandemia salgono così in Campania 5.114, con più di 350 mila tamponi analizzati complessivamente. Mentre gli attualmente positivi … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

