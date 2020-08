Atalanta, Stromberg: “La Dea non è qui per caso, può succedere di tutto” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Per l’Atalanta è la partita delle partite. Non è qui per caso: merita di esserci, sa far gol e può succedere di tutto”. Glenn Stromberg ci crede e in un’intervista rilasciata ai canali media dell’Atalanta auspica un passaggio del turno alla Dea, di cui è stato una bandiera negli anni ottanta: “Sono la mascotte atalantina in giro per l’Europa: ormai questa squadra non è più una sorpresa ma una realtà, in ogni caso i colleghi mi fanno sempre domande. Sono diventato professionista al Benfica, adesso i nerazzurri giocano il quarto di finale di Champions League proprio nel mio ex stadio. In questa città passammo alle semifinali di Coppa delle Coppe pareggiando in casa dello Sporting. Adesso ... Leggi su sportface

