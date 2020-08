Wta Praga 2020: programma, ordine di gioco e orari mercoledì 12 agosto (Di martedì 11 agosto 2020) Prosegue il torneo Wta Praga 2020 con i match in programma mercoledì 12 agosto: ecco dunque l’ordine di gioco e gli orari degli incontri validi per il secondo turno dell’evento ceco. C’è ancora Camila Giorgi in campo, che se la vedrà contro Elise Mertens in una sfida davvero complicata al cospetto di una tennista solida davanti di diverse posizioni nel ranking. In campo anche la numero due del seeding Petra Martic. Questo il programma dei quattro match sul Centrale. CENTRALE ore 11 Pliskova K. vs (2) Martic a seguire (Q) Tsurenko vs Bogdan o (LL) Sanders a seguire (WC) Bouchard vs Zidansek o Siniakova a seguire Giorgi vs Mertens Leggi su sportface

