Un referendum non umorale (Di martedì 11 agosto 2020) E’ ripugnante votare in un referendum per una riforma costituzionale approvata sotto la maggioranza Di Maio-Salvini sull’onda della demagogia anticasta? Sì, lo è. E’ grottesco impedire la riduzione del numero dei parlamentari, da sempre una delle chiavi di volta del riformismo costituzionale? Sì, lo Leggi su ilfoglio

Il referendum non è “popolo contro élite”, ma i tifosi del taglio ai parlamentari agitano già le sciarpe

C’è in giro un’aria supponente insufflata dai sostenitori del Sì al referendum sul taglio dei parlamentari che echeggia vecchie idiosincrasie verso le élite, o presunte tali, che si battono per il No.

C'è in giro un'aria supponente insufflata dai sostenitori del Sì al referendum sul taglio dei parlamentari che echeggia vecchie idiosincrasie verso le élite, o presunte tali, che si battono per il No.