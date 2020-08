Traffico Roma del 11-08-2020 ore 10:30 (Di martedì 11 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno ben trovati dalla redazione un incidente Si segnala subito il Foro Italico all’altezza di via dei Campi Sportivi verso la pineta Sacchetti in piazza dell’esquilino sono possibili difficoltà di circolazione una manifestazione dalle 10:30 fino alle 11:30 circa nei pressi di 10 chiusa via Luigi Rizzo tra via della Meloria e via Rialto per una perdita d’acqua dell’Acquedotto anche oggi nel quartiere San Lorenzo divieto di transito per lavori di manutenzione su via di Porta Labicana e via degli Ausoni dalle 930 alle 20 per lavori di manutenzione del primo tratto del ponte su Viale maresciallo pilsudski per tutta la giornata è chiusa la rampa in entrata su Corso Francia per i voli provenienti da via Giulio gaudini in direzione del raccordo per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 11-08-2020 ore 08:00 RomaDailyNews Fano-Gosseto, l'incompiuta: le bugie dei presidenti Anas mentre in Toscana e al Nord le strade andavano avanti

A rileggere le parole di 20 anni di Fano-Grosseto non sembra proprio che non ci fosse la volontà politica di portare a termine l’opera. Le parole dei presidenti Anas, per esempio, dicono cose diverse ...

Sgomberato campo nomadi a Tor di Quinto: “Nell’area un’enorme discarica abusiva”

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno sgomberato questa mattina un campo nomadi abusivo in via Foce dell'Aniene, nei pressi della Tangenziale Est e vicino a Tor di Quinto, Roma nord.

