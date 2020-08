Tesser: “La vittoria di Frosinone ci deve dare convinzione” (Di martedì 11 agosto 2020) Il tecnico del Pordenone, alla vigilia della gara contro il Frosinone in programma domani sera a Trieste, ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. Queste le parole di Attilio Tesser: “Sarà come entrare in campo per il secondo tempo di una gara lunga 180 minuti. Siamo appena a metà. Dovremo farci trovare pronti ripetendo la prestazione fatta all’andata. Ricca di concentrazione, determinazione e dello spirito di squadra che ci ha sempre contraddistinto. La vittoria di Frosinone ci deve dare convinzione, ma unita alla consapevolezza che in 95 minuti dovremo essere sempre feroci e tenere la guardia alta. Affrontiamo una formazione di grande valore. Il vantaggio non ci deve portare a stare in ... Leggi su alfredopedulla

sportli26181512 : #Pordenone, Tesser: 'Domani il secondo tempo di una gara lunga 180 minuti': Il tecnico dei ramarri: 'La vittoria di… - messveneto : Dalla C al sogno della serie A: il doppio capolavoro di Mastro Attilio Tesser - ilPonziani : @WhoisLeoliNo @Divino_2 @capuanogio Aspetta la fine del MU per tesser le lodi di pogba - infoitsport : Tuttosport: 'Pordenone, che colpo! La squadra di Tesser ipoteca la finale playoff' - infoitsport : Pordenone, Tesser: 'Vittoria meritata, ma per la Serie A c'è ancora tanto da fare. Tremolada grande investimento' -

Ultime Notizie dalla rete : Tesser “La Sabbio Chiese Odolo - Nuovo medico di Medicina Generale a Odolo Valle Sabbia News