Sergio Bonelli Editore, Martyn Mystére e l’accusa di plagio del disegnatore (Di martedì 11 agosto 2020) Il Fatto Quotidiano racconta oggi in un articolo a firma di Alan David Scifo di una denuncia per violazione del diritto d’autore intentata dal disegnatore Roberto Cardinale contro gli sceneggiatori della “Sergio Bonelli Editore” per cui lavora: “Dal 2014 ritrovo il mio materiale già pubblicato, sceneggiature e disegni, in svariati numeri di Orfani, Dylan Dog, Nathan Never – spiega Cardinale -. Addirittura anche degli inediti interamente ripresi”. Il fumettista da quasi 30 anni lavora come disegnatore per la serie di Martin Mystère, ma da sei combatte contro alcuni tra i più noti sceneggiatori di fumetti italiani che avrebbero attinto a piene mani dal suo materiale. Perno di questa vicenda, che ha dato vita a un ... Leggi su nextquotidiano

