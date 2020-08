Scozia, governo pronto a sospendere la Premiership: altra violazione del protocollo (Di martedì 11 agosto 2020) Il governo scozzese ha minacciato di sospendere la stagione di Premiership. Il motivo? Un’altra violazione delle rigide norme di quarantena previste dal governo per arginare la diffusione dei contagi di coronavirus. Il difensore belga del Celtic, Boli Bolingoli, ha infatti dichiarato di non aver rispettato la quarantena di due settimane dopo un viaggio in Spagna, come invece previsto dal governo scozzese. Bolingoli ha giocato domenica nella partita tra Celtic e Kilmarnock, seconda gara stagionale della squadra terminata 1-1. Il difensore si è scusato per il suo comportamento e il Celtic ha avviato un’indagine. Il governo scozzese però è già furioso con otto giocatori dell’Aberdeen, che la scorsa settimana ... Leggi su sportface

(ANSA-AFP) - GLASGOW, 11 AGO - Il governo scozzese ha minacciato di sospendere la stagione di Premiership a causa di un'altra violazione delle rigide regole di quarantena del coronavirus. Il difensore ...

(ANSA-AFP) - GLASGOW, 11 AGO - Il governo scozzese ha minacciato di sospendere la stagione di Premiership a causa di un'altra violazione delle rigide regole di quarantena del coronavirus. Il difensore ...