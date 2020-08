Roma, Raggi accelera la ricandidatura e rompe i piani di chi cercava dialogo Pd-M5s. Ora i dem alla ricerca di un big premono su Sassoli (Di martedì 11 agosto 2020) Si fa serrato il pressing del Pd su David Sassoli dopo l’annuncio della ricandidatura a Roma di Virginia Raggi. La fuga in avanti della sindaca ha messo in difficoltà i dem, che negli ultimi giorni avevano intavolato una trattativa con i vertici nazionali del M5s per studiare una exit-strategy da proporre alla titolare del Campidoglio, sul cui nome esiste da tempo un veto unanime e reciproco. Nelle ultime 12 ore, dunque, si è deciso di puntare forte sul presidente del Parlamento europeo, che concluderà il suo mandato a Strasburgo alla fine del 2021. Il problema è che, contattato da ilfattoquotidiano.it, Sassoli lascia intendere di non avere alcuna intenzione di candidarsi a sindaco della sua città. “Ho già smentito ... Leggi su ilfattoquotidiano

VittorioSgarbi : #calamitànaturali Virginia Raggi ha annunciato di volersi ricandidare a sindaco di Roma. Questa sì, che è una buon… - Capezzone : A Roma la Raggi promise le funivie, quest’altro si lancia con il tunnel sottomarino. Domani mi attendo l’alabarda s… - Ettore_Rosato : Apprendiamo che Virginia Raggi si ricandida a governare (male) #Roma. Ne prendiamo atto, chiaro che @italiaviva sar… - briscolak : RT @Apndp: Virgonia #Raggi si ricandida a #Roma. Salta così un altro mantra #M5S: il vincolo dei due mandati. Da oggi liberi tutti. #DiMaio… - mariamacina : RT @ItaliaVivaRoma1: #Raggi? Noi sosterremo una candidatura diversa. Spero insieme al Pd e a pezzi della società civile. Non credo che il P… -