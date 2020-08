Piedi Al Limite: il Dottor Brad Schaeffer prima era... Un Titano? (Di martedì 11 agosto 2020) Lo conosciamo come il Dottor Brad Schaeffer, specialista podologo del docu-reality di Real Time Piedi Al Limite, ma ci è bastato fare qualche ricerca sulla sua carriera di medico per scoprire che in realtà... Il Dottor Brad Schaeffer non sarebbe approdato nello show edito da TLC soltanto per competenze professionali ma anche per conoscenze approfondite nel mondo dello spettacolo. Sì, perché in realtà sarebbe anzitutto un attore. Come leggiamo sul portale Stop Foot Painfast, infatti: "Il Dottor Schaeffer in passato è stato scelto come concorrente di The Titan Games un reality fitness, ndr dove ha dovuto superare diverse prove di forza in compagnia di The Rock, in onda sulla rete ... Leggi su blogo

