Per Meloni la fiscalità di vantaggio per il Sud deve essere permanente (Di martedì 11 agosto 2020) AGI - Gli sgravi al Sud previsti dal governo con il Dl Agosto devono essere permanenti e accompagnati da investimenti su infrastrutture digitali e materiali. A chiederlo è la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Sgravi sì, ma per sempre "Sgravi al Sud ma per sempre. Le imprese del nord hanno pagato un prezzo altissimo al Covid e quelle del Mezzogiorno lo hanno pagato ad un lockdown generalizzato che, numeri alla mano, si sarebbe potuto evitare”, spiega Giorgia Meloni, in un'intervista al Messaggero. “Sì a una fiscalità di vantaggio al Sud - sostiene - ma deve essere resa permanente e non durare pochi mesi”. Servono anche investimenti Il supporto fiscale deve essere anche ... Leggi su agi

