Nuove antenne per la rete proprietaria Iliad: cosa cambierà (Di martedì 11 agosto 2020) Iliad è ormai presente da più di due anni sul mercato italiano e probabilmente per l’inizio del 2021, lancerà, anche le prime tariffe per la telefonia fissa, grazie all’accordo firmato con Open Fiber. E con il nuovo piano per la costruzione di una rete proprietaria, l’operatore ha intenzione di mantenere una posizione di rilevanza nel mercato mobile. Iliad vuole infatti realizzare una nuova rete indipendente da Wind-Tre, a cui attualmente si appoggia. Per fare questo l’operatore sta installando delle Nuove antenne. Ecco che cosa cambia per gli utenti con una rete proprietaria. Che cosa cambierà per gli utenti Per debuttare sul mercato italiano, ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Nuove antenne per la rete proprietaria Iliad: cosa cambierà - infoitscienza : Rete iliad: proteste per nuove antenne a Treviso, Pistoia e in provincia di Ferrara - EdoardoGregorio : RT @lucabattanta: @usato_di_sicuro @nzingaretti sì l'ha scritto anche il suo partito. Quel decreto avrà pure un relatore. - DomenicaGianne4 : RT @lucabattanta: @usato_di_sicuro @nzingaretti sì l'ha scritto anche il suo partito. Quel decreto avrà pure un relatore. - Efisio31251859 : RT @lucabattanta: @usato_di_sicuro @nzingaretti sì l'ha scritto anche il suo partito. Quel decreto avrà pure un relatore. -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove antenne «Poca chiarezza sulle nuove antenne» - Ticinonline Ticinonline Coronavirus | 20 nuovi casi registrati in Puglia, 9 di questi in provincia di Bari

L'ultimo bollettino regionale per l'emergenza Coronavirus registra a fronte di 1981 test, 20 nuovi casi in Puglia così distribuiti, 9 in provincia di Bari, 2 nella BAT, 1 in provincia di Foggia, 6 in ...

Il convegno in piazza a Zadina per dire no all’avvento del 5G

I volontari del Comitato Stop 5G Romagna tornano a riunirsi a Cesenatico, per un evento pubblico dedicato a residenti e turisti. L’appuntamento è stasera, alle 20.30 in piazza Kennedy, nel centro dell ...

L'ultimo bollettino regionale per l'emergenza Coronavirus registra a fronte di 1981 test, 20 nuovi casi in Puglia così distribuiti, 9 in provincia di Bari, 2 nella BAT, 1 in provincia di Foggia, 6 in ...I volontari del Comitato Stop 5G Romagna tornano a riunirsi a Cesenatico, per un evento pubblico dedicato a residenti e turisti. L’appuntamento è stasera, alle 20.30 in piazza Kennedy, nel centro dell ...