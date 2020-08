Mauro Corona protagonista a Lignano. 13 agosto 2020 (Di martedì 11 agosto 2020) L’appuntamento ferragostano degli “Incontri con l’Autore e con il vino” di Lignano Pineta, da anni ormai, è caratterizzato dalla presenza di Mauro Corona. Giovedì 13 agosto alle 18.30, al Palapineta nel Parco del Mare, lo scrittore sarà protagonista di un one man show condotto dal giornalista Gian Paolo Polesini. L’autore, alpinista e scultore di Erto, da tempo celebre anche per i suoi duetti televisivi con Bianca Berlinguer, non mancherà di riflettere, col suo stile dissacrante, sulle contraddizioni della contemporaneità, senza perdere di vista le tematiche a lui care: la letteratura e la montagna. Alla fine, come di consueto, degustazione guidata a cura dell’enologo Michele Bonelli della Ribolla Gialla dell’azienda ... Leggi su udine20

ENRICOLIOTTI : LIGNANO, INCONTRI CON L’AUTORE E CON IL VINO: GIOVEDI’ 13 AGOSTO PROTAGONISTA MAURO CORONA - ildiscorso : LIGNANO, INCONTRI CON L’AUTORE E CON IL VINO: GIOVEDI’ 13 AGOSTO PROTAGONISTA MAURO CORONA - mattinodipadova : Mauro Corona compie 70 anni. Lui li festeggia andando a scalanre da solo le montagne del Trentino… - tribuna_treviso : Mauro Corona compie 70 anni. Lui li festeggia andando a scalanre da solo le montagne del Trentino… - nuova_venezia : Mauro Corona compie 70 anni. Lui li festeggia andando a scalanre da solo le montagne del Trentino… -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Corona Mauro Corona a Lignano per gli Incontri con l'Autore e con il vino Il Friuli L’Alto Adige alle prese con milioni di turisti

Nell’alto Alto Adige vivono poco più di 530mila persone ma negli ultimi anni quelle che sono arrivate per passarci qualche giorno di vacanza sono milioni. Per essere precisi, nella stagione 2018-109 i ...

Mauro Corona a Lignano per gli incontri con autore e vino

L’appuntamento ferragostano degli "Incontri con l'Autore e con il vino" di Lignano Pineta, da anni ormai, è caratterizzato dalla presenza di Mauro Corona. Giovedì 13 agosto alle 18.30, al Palapineta n ...

Nell’alto Alto Adige vivono poco più di 530mila persone ma negli ultimi anni quelle che sono arrivate per passarci qualche giorno di vacanza sono milioni. Per essere precisi, nella stagione 2018-109 i ...L’appuntamento ferragostano degli "Incontri con l'Autore e con il vino" di Lignano Pineta, da anni ormai, è caratterizzato dalla presenza di Mauro Corona. Giovedì 13 agosto alle 18.30, al Palapineta n ...