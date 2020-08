Marquinhos: “Conta solo la vittoria non come. Mi piace giocare in gara secca” (Di martedì 11 agosto 2020) Alla vigilia della gara contro l’Atalanta in Champions League, il difensore del Paris-Saint German, Marquinhos, insieme al tecnico Tuchel, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del brasiliano: “Ci stiamo preparando al meglio con il giusto entusiasmo e veniamo da partite importanti. Adesso siamo in ottime condizioni. i sarebbe piaciuto avere i tifosi con noi ma purtroppo non ci saranno. Sappiamo cosa dobbiamo fare e dobbiamo mettercela tutta per arrivare in semifinale. Domani dovremo fare come contro il Borussia, restare concentrati. Mi piace giocare in gara secca. Dobbiamo dare il massimo e avere una buona strategia. Sono pronto e lo è anche la squadra. Ce la metteremo tutta per raggiungere la semifinale, conta solo vincere non ... Leggi su alfredopedulla

