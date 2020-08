Lukaku, record in Europa League: è il primo a segnare per 9 partite consecutive (Di martedì 11 agosto 2020) Lukaku è il primo giocatore ad andare in rete per nove partite consecutive in Europa League grazie alla rete contro il Bayer Leverkusen Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha stabilito un record grazie alla rete messa a segno nel match di Europa League vinto ieri sera contro il Bayer Leverkusen. L’ex giocatore del Manchester United è infatti il primo giocatore nella storia della competizione europea a segnare per nove partite consecutive. Lukaku ha così superato il precedente record di ben otto partite. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Sport_Mediaset : #Inter, per #Lukaku nono gol consecutivo in #EuropaLeague: record assoluto. Il belga ancora decisivo contro il… - Inter : ?? | RECORD Quello di #Lukaku è il gol numero 3?0? in stagione con la maglia dell'Inter ?? L'ultimo giocatore neraz… - OptaPaolo : 8 - Romelu #Lukaku ha segnato in 8 gare di fila in Europa League, eguagliando la striscia record nella storia del t… - StefanoLaonigro : Il record di Lukaku in Europa League e il cecchino Barella: tutto su Inter-Bayer Leverkusen | News - Notiziedi_it : La rivincita di Lukaku: nuovi record e il Fenomeno nel mirino. Non erano troppi i milioni spesi in estate? -