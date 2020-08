Il Napoli all’assalto di Demiral. La Juve risponde picche (Di martedì 11 agosto 2020) Il Napoli all’assalto di Demiral. Lo scrive Calciomercato.com. Che però aggiunge anche che la risposta della Juventus è stata picche. “Merih Demiral piace a tanti. Da tempo, perché nell’ultimo anno la Juventus ha dovuto respingere proposte dall’Atlético Madrid come dal Leicester passando per Milan, Arsenal e altre società che si sono attivate senza chances sul difensore turco. In questi giorni, in gran segreto, si è mosso il Napoli con il ds Cristiano Giuntoli all’assalto di Demiral. Un Napoli pronto a fare follie, un’offerta importante inclusa o esclusa dal discorso Milik coi bianconeri. Una vera e propria prima scelta per la difesa azzurra. La risposta ... Leggi su ilnapolista

zazoomblog : Il Napoli all’assalto di Demiral. La Juve risponde picche - #Napoli #all’assalto #Demiral. - napolista : Il Napoli all’assalto di Demiral. La Juve risponde picche - sscalcionapoli1 : Cucurella-Napoli, assalto respinto giorni fa: il Getafe dice no all'offerta azzurra, richieste in Premier… - CalcioNapoli24 : - news24_napoli : Cucurella-Napoli, assalto respinto giorni fa: il Getafe dice no all… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli all’assalto Coronavirus, assalti ai supermercati nella notte. Il governo: «Non è necessario ed è contrario alle... Corriere della Sera