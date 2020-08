Hyper Scape disponibile da oggi su PC, PS4 e Xbox One (Di martedì 11 agosto 2020) Ubisoft annuncia che Hyper Scape è ora disponibile per PC, PlayStation 4 e la famiglia di console Xbox One, con il lancio della sua Stagione uno: “The First Principle”. Hyper Scape è un frenetico battle royale urbano free-to-play sviluppato dallo studio di Ubisoft Montreal e ambientato nella città virtuale di Neo-Arcadia, dove fino a 100 giocatori potranno affrontarsi per diventare i campioni di Hyper Scape. Rinnovando il genere dei battle royale, Hyper Scape introduce alcune meccaniche di gioco innovative, come gli Hack, il Decadimento, lo Scontro finale e molte altre. Sviluppato da zero per supportare i creatori di contenuti, Hyper Scape include ... Leggi su gamerbrain

