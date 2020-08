Halep-Krejcikova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Praga 2020 (Di martedì 11 agosto 2020) Simona Halep si trova opposta a Barbora Krejcikova al secondo turno del Wta International di Praga 2020. La numero due al mondo ha esordito col brivido, battendo Polona Hercog solamente al tie-break decisivo. La sfida che vale un posto ai quarti di finale sarà visibile su Supertennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky): è in programma nella giornata di giovedì 13 agosto con orario ancora da definire e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito di SuperTennis. Sportface.it vi terrà compagnia con una cronaca al termine. Leggi su sportface

