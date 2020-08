Giffoni 50 al via con un pieno di star: da Sylvester Stallone a Daisy Ridley (Di martedì 11 agosto 2020) Toni Servillo, Sergio Castellitto, Matilde Gioli, Erri De Luca, Roul Bova , i protagonisti di 'Skam', e in collegamento esclusivo per i giovani giurati Richard Gere, Sylvester Stallone, Bryan Cranston,... Leggi su tgcom24.mediaset

msantarella : RT @Adnkronos: Al via #Giffoni 50: tra gli ospiti anche Servillo e Castellitto - alkin72559914 : RT @Adnkronos: Al via #Giffoni 50: tra gli ospiti anche Servillo e Castellitto - StraNotizie : Al via Giffoni 50: tra gli ospiti anche Servillo e Castellitto - Adnkronos : Al via #Giffoni 50: tra gli ospiti anche Servillo e Castellitto - stellapecollo : #Repost lapalumbocomunicazione with make_repost ··· Sarà l’energia della spumeggiante STELLA PECOLLO a dare il via… -