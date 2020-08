Gattuso-Napoli, il tecnico chiede l’eliminazione di clausole rescissorie e diritti di immagine (Di martedì 11 agosto 2020) Gattuso e il Napoli continueranno insieme, almeno per il momento, fino a giugno 2021. Nell’incontro di ieri a Capri tra l’allenatore e il presidente De Laurentiis non c’è stata la firma del contratto. Se ne è solo discusso. Il nodo restano le clausole rescissorie e i diritti di immagine. Il Corriere dello Sport scrive che l’incontro è stato cordiale, ma che le parti hanno deciso di aggiornarsi. “Rino chiede garanzie in merito all’eliminazione delle clausole rescissorie unilaterali che permettono alle parti di risolvere il rapporto entro un termine temporale stabilito dietro il versamento di una penale – una formula consolidata sin dai tempi di Sarri – e anche in ... Leggi su ilnapolista

