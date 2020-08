Formula 1, Brawn analizza i problemi della Ferrari: “è chiaro che hanno un pilota frustrato, ecco cosa devono fare” (Di martedì 11 agosto 2020) Il rapporto logoro tra Sebastian Vettel e la Ferrari è ormai sotto gli occhi di tutti, il tedesco non gode più del supporto della scuderia e questo si nota eccome in gara, dove il tedesco non riesce a trovare più il bandolo della matassa. Bryn Lennon/Getty ImagesNel corso della sua carriera al muretto Ross Brawn ha vissuto queste situazioni, per questo motivo ha dato un consiglio alla Ferrari su come comportarsi con Vettel: “è stato un altro weekend difficile per Vettel, quando incontravo queste situazioni nella mia carriera, mi sedevo a un tavolo con il pilota: solo noi due. E cercavo di capire quali fossero i problemi. Poi si cerca di coinvolgere le persone nella discussione, ad esempio gli ... Leggi su sportfair

