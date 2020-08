Focolaio Covid a Vercelli, stop eventi Ferragosto (Di martedì 11 agosto 2020) Vercelli, 11 AGO - Vercelli annulla tutti gli eventi di Ferragosto. La decisione è stata presa oggi dalla giunta comunale a causa della presenza di un Focolaio di Coronavirus. "La situazione è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Corriere : Mantova, scoperto un focolaio Covid con 97 positivi in un’azienda agricola - Ansa_Piemonte : Focolaio Covid a Vercelli, stop eventi Ferragosto. Sindaco Corsaro, servono cautela e prudenza #ANSA - mariopaps : Lo scorso mese di aprile, in piena emergenza Coronavirus, in Iran circa 5.000 persone sono state avvelenate dall’al… - fisco24_info : Covid, Sileri: 'Preoccupa chi torna da vacanze più che migranti' : Sulla App Immuni: 'Temuta ma è cruciale, così ab… - wam_the : Covid Irpinia, 32 casi da inizio luglio. Nessun focolaio oggi: le news -