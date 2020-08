Empoli, è ufficiale: risoluzione con Marino. Ora la Spal (Di martedì 11 agosto 2020) Pasquale Marino ha risolto il contratto che l’avrebbe legato ancora all’Empoli (dove è in arrivo Dionisi dal Venezia per la panchina). Come anticipato il 4 agosto, la Spal aspettava questa risoluzione per annunciare l’arrivo di Marino al posto di Di Biagio. Questo il comunicato della società toscana: “L’Empoli FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con l’allenatore della prima squadra Pasquale Marino. Al tecnico vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto da parte di tutta la società azzurra e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale”. Fonte: sito ufficiale Empoli L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Empoli ufficiale UFFICIALE: Empoli, risolto il contratto del tecnico Pasquale Marino TUTTO mercato WEB UFFICIALE - Empoli, risolto il contratto con Marino

L’Empoli FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con l’allenatore della prima squadra Pasquale Marino. Ora il tecnico siciliano è libero di firmare per la Spal.

