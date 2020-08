Cusano, cede la strada: furgone incastrato, recuperato con un’autogru | FOTO (Di martedì 11 agosto 2020) Cedimento della strada in via Mazzini a Cusano Milanino. Un furgone isotermico impegnato nella consegna di gelati e surgelati è rimasto intrappolato non riuscendo più a proseguire nella marcia. L’emergenza è scattata a pochi passi da viale Matteotti poco dopo le 10 di martedì mattina. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Cusano, cede la strada: furgone incastrato, recuperato con un’autogru FOTO proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

