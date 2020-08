Chicago, la polizia ferisce un 20enne. Proteste e oltre 100 arresti (Di martedì 11 agosto 2020) Notte di scontri a Chicago dopo che la polizia ha sparato a un ragazzo afroamericano di 20 anni, Latrell Allen, che, secondo la versione degli agenti, avrebbe aperto il fuoco per primo. Allen è in ospedale in condizioni stabili nonostante abbia cinque ferite da arma da fuoco, ed è accusato di tentato omicidio e di uso illegale di un’arma. La madre di Allen sostiene che il ragazzo non avesse con sé un’arma, ma non ci sono riprese degli eventi perché … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

