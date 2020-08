Bambino di 2 anni rischia di soffocare per un boccone di traverso, vigile lo salva con la manovra di Heimlich (Di martedì 11 agosto 2020) Un Bambino di 2 anni ha rischiato di soffocare dopo che un boccone gli era andato di traverso: alla richiesta di aiuto lanciata dalla finestra di casa dalla mamma ha risposto un vigile , che ha ... Leggi su leggo

poliziadistato : La questura di Palermo ricorda l'agente della #PoliziadiStato Antonino Agostino ucciso il #5agosto di 31 anni fa in… - ItalianAirForce : Si è appena concluso il #TrasportoSanitarioUrgente di un bambino di due anni in imminente pericolo di vita. Il bimb… - MAXI_titano : RT @alessandrodl87: Un bambino di 8/9 anni alla madre: 'Non mi rompere il cazzo'. Ma non è tanto questo che mi fa rabbrividire quanto il fa… - forestale82 : RT @DgSilvia: Sempre andata al mare da sola: senza madre, senza sorelle e senza marito. Due bambini di 4 e 8 anni. La rete stracolma di gio… - gps72 : RT @alessandrodl87: Un bambino di 8/9 anni alla madre: 'Non mi rompere il cazzo'. Ma non è tanto questo che mi fa rabbrividire quanto il fa… -