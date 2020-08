The Elder Scrolls Online: Stonethorn in azione nel nuovo gameplay trailer (Di lunedì 10 agosto 2020) Lo scorso mese Bethesda ha annunciato l'arrivo del DLC Stonethorn nel suo The Elder Scrolls Online e, oggi, ha pubblicato un nuovo gameplay trailer per l'espansione."Continuate (o iniziate!) la vostra avventura nel Cuore oscuro di Skyrim con Stonethorn, un nuovo DLC dungeon presto in arrivo su The Elder Scrolls Online. Assediate un'antica fortezza, fermate un'invasione vampiresca prima che inizi la sua marcia e indagate sulle terribili creazioni", si legge nel comunicato stampa che accompagna il video.Per chi non lo sapesse, in questo DLC "tu e il tuo team potrete esplorare due nuovi dungeon entusiasmanti basati sui racconti dei precedenti DLC Harrowstorm e Greymoor. Ma attenzione!Anche ... Leggi su eurogamer

