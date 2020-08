Superbonus: sconto in fattura dal 15 ottobre (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Superbonus al 110% sarà pienamente operativo dal 15 ottobre 2020, quando diventerà effettivo anche lo sconto in fattura, il principale strumento per dare uno slancio alla misura, che aspira al completo rinnovo del “vetusto” parco immobiliare italiano. Dopo il via libera ai decreti attuativi, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare che chiarisce dettagli e tempistiche. Va ricordato che il Superbonus al 100% consente alle famiglie di attuare interventi di riqualificazione energetica o sismica usufruendo di una detrazione fiscale al 110%. Si tratta di una evoluzione dell’Ecobonus e del Sismabonus che accresce gli incentivi fiscali ed è accompagnata da strumenti – sconto in fattura e cessione del credito ... Leggi su quifinanza

