Sky: Gattuso-Napoli, rinviato il discorso sul rinnovo per essere più convinti di continuare insieme (Di lunedì 10 agosto 2020) Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio fa il punto sull’incontro avvenuto oggi a Capri tra l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso e il presidente De Laurentiis. Il discorso rinnovo è stato rimandato, anche perché Gattuso è ancora legato al club da un contratto. L’idea, per entrambe le parti, è di non vincolarsi con accordi lunghi. “Una giornata a Capri per la dirigenza del Napoli e Gennaro Gattuso. Il presidente De Laurentiis, suo figlio Edoardo e il direttore sportivo Giuntoli avevano deciso di incontrare l’allenatore per parlare del suo contratto che scadrà il prossimo anno. In un clima di grande cordialità fra le parti si è scelto di rinviare il ... Leggi su ilnapolista

