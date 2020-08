Rintracciati nella notte a Udine 22 migranti. 12 sono minorenni (Di lunedì 10 agosto 2020) I Carabinieri del Comando provinciale di Udine dall’alba di oggi hanno rintracciato 22 migranti entrati clandestinamente in Italia mediante la rotta balcanica.Si tratta di 4 persone individuate a Reana del Rojale, 5 a Pradamano (tutti minorenni) e 13 a Castions. Quanto alla provenienza, sono cittadini afghani, pakistani e bengalesi. Nutrita la presenza di soggetti che si sono dichiarati minorenni: sono ben 12. Terminate le operazione di identificazione, i migranti saranno ospitati in apposite strutture per trascorrere la quarantena prevista dalle misure di contenimento del Covid-19. Per i maggiorenni si dovranno trovare sistemazioni alternative alla ex caserma Cavarzerani e al Seminario di Pagnacco, dichiarati zone rosse e quindi ... Leggi su udine20

LegaSalvini : UDINE, NUOVE TENSIONI ALLA CAVARZERANI: ALL'ALBA I MIGRANTI APPICCANO ALTRI INCENDI. DISORDINI ANCHE A CASTELLERIO - arwen0506 : RT @Guido44895392: 22 invasori afgani,pakistani e bengalesi,arrivati tramite la rotta balcanica, sono stati rintracciati a Udine nella nott… - saraosalvatore : RT @Guido44895392: 22 invasori afgani,pakistani e bengalesi,arrivati tramite la rotta balcanica, sono stati rintracciati a Udine nella nott… - Mariann84321559 : RT @Guido44895392: 22 invasori afgani,pakistani e bengalesi,arrivati tramite la rotta balcanica, sono stati rintracciati a Udine nella nott… - Mau_Zaccaria : RT @Guido44895392: 22 invasori afgani,pakistani e bengalesi,arrivati tramite la rotta balcanica, sono stati rintracciati a Udine nella nott… -

Ultime Notizie dalla rete : Rintracciati nella Week end di superlavoro per i carabinieri: 24 persone denunciate in 48 ore RiminiToday Ricercato internazionale per ‘tratta di esseri umani’ rintracciato ad Anzio: in manette 41enne romeno

Aveva a carico un mandato di arresto europeo emesso dalle Autorità della Romania per “tratta di esseri umani”, il 41enne arrestato dalla Polizia di Stato. Gli investigatori del commissariato Anzio, di ...

Migranti, rintracciate una trentina di persone a Udine e in provincia: dodici sono minori

UDINE. Altri migranti sono stati rintracciati questa mattina, lunedì 10 agosto, in Friuli. Sette minori provenienti dal Pakistan e dall’Afghanistan sono stati rintracciati in via Lumignacco, a Udine, ...

Aveva a carico un mandato di arresto europeo emesso dalle Autorità della Romania per “tratta di esseri umani”, il 41enne arrestato dalla Polizia di Stato. Gli investigatori del commissariato Anzio, di ...UDINE. Altri migranti sono stati rintracciati questa mattina, lunedì 10 agosto, in Friuli. Sette minori provenienti dal Pakistan e dall’Afghanistan sono stati rintracciati in via Lumignacco, a Udine, ...