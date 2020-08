Paura a Roma: bus in fiamme e fumo nero in Viale Regina Margherita (Di lunedì 10 agosto 2020) Era in servizio da 15 anni. E’ l’ennesimo episodio nella Capitale di mezzi Atac che prendono fuoco mentre sono in servizio. foto leggoEnnesimo autobus Atac in fiamme a Roma. Questa volte l’incendio ha distrutto un mezzo della linea 19, il bus che sostituisce il tram dell’omonima linea interrotta per lavori di manutenzione. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, con due squadre, i carabinieri, la polizia di Stato e gli agenti del Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno chiuso la strada da piazza Rio de Janeiro fino a via Nomentana. Secondo quanto si è appreso il conducente del bus Atac, viste le fiamme, ha fermato il bus e dato l’allarme. Erano circa venti le persone che si trovavano a bordo. Nessuno è rimasto ferito o intossicato, ... Leggi su chenews

