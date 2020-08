Nuoto, al via il 57° trofeo Settecolli. Butini: “Assisteremo a gare avvincenti” (Di lunedì 10 agosto 2020) Il grande Nuoto torna protagonista e martedì 11 agosto prenderà il via il 57° trofeo Sette Colli Frecciarossa, valevole come Campionato Italiano Assoluto Open 2020. C’è grande attesa per questa edizione speciale che vedrà 34 azzurri ai blocchi (22 maschi e 12 femmine) per un totale di 577 atleti iscritti in rappresentanza di 167 società. “Questa edizione del trofeo Sette Colli ha una diversa valenza rispetto alle precedenti – ha spiegato il direttore tecnico della Nazionale azzurra Cesare Butini -. La data nella quale si disputa ci deve far ricordare il periodo tremendo che abbiamo vissuto a causa della pandemia e dal quale stiamo faticosamente uscendo. Il Sette Colli 2020, abbinato al Campionato Assoluto Open, deve essere interpretato come una fase di passaggio ... Leggi su sportface

