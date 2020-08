La carne si muove, come se fosse viva | video virale (Di lunedì 10 agosto 2020) Il video inquietante girato in Malesia di un pezzo di carne cruda che si muove da sola. "Mia madre non la cucina perché ha paura" dice la ragazza nel video, diventato virale nel giro di poche ore. Una spiegazione? La memoria muscolare: quando la carne è molto fresca, le terminazioni nervose sono ancora attive. Maxi Sequestro Di carne Suina Cinese Contaminata NoneCane ritira la carne dal macellaio per il padrone NoneBambino salvato per prontezza di riflessi in Malesia In Malesia, bambino salvato grazie alla prontezza di riflessi di un attento ... Leggi su panorama

il_gentlemaw : Incredibile video girato in Malesia! Un pezzo di carne cruda che si muove. E meglio di Higuain. - cropyJ03 : C'è una al mare che parla di ciò che mangia, vantandosi di non avere molta pancia, ma meglio la pancia che LA Carne… - Nancy42837648 : @ilgiornale Una cazzata pazzesca hanno messo qualcosa dentro la carne con una pila e viola che si muove non ci casco - LetmeBSarah : @ZeusMega Per la parmigiana parlante sì, sta carne che si muove non saprei ma che paura ?????? -