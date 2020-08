Juve, da una vecchia frase di Pirlo spunta la suggestione Isco (Di lunedì 10 agosto 2020) C’è aria di rivoluzione in casa di Juve. Dopo l’esonero di Maurizio Sarri e l’ingaggio – a sorpresa – del debuttante Andrea Pirlo nel ruolo di allenatore, si prospetta una rifondazione anche nella rosa dei giocatori. Uno dei reparti che necessita di maggiori innesti appare sicuramente il centrocampo, pochi decisivo e a corto di goal … L'articolo Leggi su dailynews24

EzioGreggio : Andrea ti aspettavamo a braccia aperte. Perché la Juve è una fede non una teoria, magia e non schemi i sul fogliett… - tuttosport : #Juve, #Pirlo non è una scommessa. E' il profumo del futuro ?? - pisto_gol : @alepozzetti Grande giocatore, allenatore dilettante: che avrà bisogno di una deroga per allenare la Juve. Raccomandato - juve_grecchi : RT @paolorossi1965: La cosa che più mi intriga di #Pirlo è la sua valutazione dei giocatori. In questo credo che avrà una competenza massim… - irastadilarsson : Uno dei pochi che ha sempre dato il suo, ovunque lo schierassero senza mai una volta lamenrtarsi. Non a caso è sem… -