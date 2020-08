Javier Zanetti, l’eterno capitano dell’Inter compie gli anni (Di lunedì 10 agosto 2020) Tanti auguri a Javier Zanetti. L'ex difensore dell'Inter, nonché storico capitano, festeggia oggi 47 anni. Gli auguri speciali del club interista e di tutto il mondo del calcio. Javier Zanetti, l’eterno capitano dell’Inter compie gli anni ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

CalcioNews24 : Nasce Javier Zanetti, la più grande bandiera dell’Inter – 10 agosto 1973 – VIDEO - Step_Anto_Inter : Tanti AUGURI di buon COMPLEANNO, visto che il ns vicepresidente #nerazzurro Javier #Zanetti festeggia i suoi 47 ann… - mar_aie : RT @CalcioPillole: #NatiOggi Soffia su 47 candeline Javier #Zanetti, nato il #10agosto 1973 a Buenos Aires. Recordman di presenze e capit… - Patty_Scermino : RT @Eurosport_IT: Javier Zanetti: un professionista esemplare...forse anche troppo ?? Ecco cosa è stato capace di fare il giorno del suo mat… - Eurosport_IT : Javier Zanetti: un professionista esemplare...forse anche troppo ?? Ecco cosa è stato capace di fare il giorno del s… -

Ben 19 allenatori diversi all'Inter e una fascia da capitano indossata per la prima volta dopo il grave infortunio di Ronaldo: Zanetti è leggenda. Il nome di Javier Zanetti ha segnato una vera e propr ...