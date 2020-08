In Death Stranding la modalità foto ha permesso di catturare l'espressione di un simpatico criptobionte (Di lunedì 10 agosto 2020) Chi ha giocato a Death Stranding saprà che al suo interno è presente una modalità fotografica che consente di catturare particolari immagini di Sam Porter Bridges e dell'ambiente di gioco. Ad ogni modo, un giocatore ha deciso di utilizzare come soggetto principale non tanto Sam, quanto un piccolo criptobionte.I criptobionti sono creature che si trovano nel gioco e che servono a recuperare una parte di resistenza, ma probabilmente nessuno finora era riuscito a fare un primissimo piano a questo verme cicciotto fluttuante. L'immagine ritrae il criptobionte con un volto corrucciato che assomiglia a quello di un neonato e ci mostra il suo aspetto, con otto gambe ed un corpo liscio e rosa.L'immagine è stata pubblicata su Reddit con il titolo "Lo ... Leggi su eurogamer

