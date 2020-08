Galliani: «Pirlo? Era allenatore quando giocava, il campo non tradisce» (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Corriere dello Sport intervista Adriano Galliani, ex amministratore delegato e vice presidente del Milan di Berlusconi. Il tema è la nomina di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. «Era allenatore quando giocava, e il campo non tradisce. Se dovessi definire Andrea con una sola parola direi intelligente. E’ l’aggettivo lo riassume alla perfezione. E poi era uno che studiava, Andrea studiava. L’avversario, il contesto, le situazioni». Si dice sicuro che «alla Juve farà benissimo». Galiani parla anche del suo Milan. Ha anticipato una tendenza, dice, quella dell’allenatore identitario: Ancelotti, Seedorf, Inzaghi, Gattuso. «E Brocchi. E Leonardo, Sheva, Oddo, Stam, Stroppa, ... Leggi su ilnapolista

CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio ?? ??#Galliani esclusivo: «#Pirlo l'uomo giusto» ??#Conte guarda olt… - CorSport : #Galliani: '#Pirlo l'uomo giusto per la #Juve' | L'intervista esclusiva di Ivan Zazzaroni - napolista : Galliani: «Pirlo? Era allenatore quando giocava, il campo non tradisce» Al CorSport: «Se dovessi definirlo con una… - calciotoday_it : Da #Pirlo a #Ronadlinho e #Ronaldo: il racconto di Adriano #Galliani. #football #SerieA - Roberto71885654 : @fabiocelani82 @TheRiddler1899 Se tu parli di piano Marshall ti devi riferire s quello che il Milan aveva impostato… -