Calcio, addio a Gunther Mair: fatale uno shock anafilattico (Di lunedì 10 agosto 2020) Gunther Mair, che in passato ha vestito maglie prestigiose, è morto a causa di uno shock anafilattico per colpa di alcune punture di vespe  Calcio in lutto è morto Gunther Mair. Al 61enne, ex portiere negli anni ’70 e ’80 in diversi club importanti e oggi preparatore dei portieri nell‘US Levico Terme, è stato … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

tuttosport : #Agnelli e l'azienda #Juve: perché l'addio a #Sarri - Cucciolina96251 : RT @sportface2016: #SerieA | #Juventus, #Matuidi al passo d'addio: visite mediche con l'#InterMiami di #Beckham - MattiaColangelo : Non potevo non farlo. Scusa #Matuidi, ma siamo solo felici del tuo addio. Ora vai ad insegnare agli americani a gi… - napolista : Il NYT e Pirlo alla Juve: «addio gavetta, i top club scelgono i grandi nomi, anche senza esperienza» Il prestigioso… - sportface2016 : #SerieA | #Juventus, #Matuidi al passo d'addio: visite mediche con l'#InterMiami di #Beckham -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio addio Calcio, addio al Borgo Scaligero Ecco la squadra nuova di zecca L'Arena Il paradiso all’improvviso, Inter-Bayer o I Goonies? La tv del 10 agosto

Per la prima serata in tv, lunedì 10 agosto alle 21 alla ‘Merkur Spiel-Arena’ di Düsseldorf si giocherà la partita di calcio fra Inter e Bayer Leverkusen, valida per i quarti di finale di Europa Leagu ...

Juventus, Barzagli rifiuta il ritorno nello staff nonostante l’arrivo di Pirlo

Andrea Barzagli ha deciso di non ritornare alla Juventus nonostante l’arrivo sulla panchina bianconera del suo ex compagno di squadra, Andrea Pirlo. Dopo l’addio dal calcio giocato ed essere stato un ...

Per la prima serata in tv, lunedì 10 agosto alle 21 alla ‘Merkur Spiel-Arena’ di Düsseldorf si giocherà la partita di calcio fra Inter e Bayer Leverkusen, valida per i quarti di finale di Europa Leagu ...Andrea Barzagli ha deciso di non ritornare alla Juventus nonostante l’arrivo sulla panchina bianconera del suo ex compagno di squadra, Andrea Pirlo. Dopo l’addio dal calcio giocato ed essere stato un ...