Bayer Leverkusen, Bosz: «Vogliamo dominare l’Inter» (Di lunedì 10 agosto 2020) Peter Bosz ha parlato pochi istanti prima della sfida di Europa League contro l’Inter: le dichiarazioni del tecnico del Bayer Leverkusen Peter Bosz, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro l’Inter. «Dobbiamo giocare bene e dobbiamo farlo tutti insieme. Non possiamo lasciare da soli i nostri difensori contro i loro attaccanti. Loro tendono ad essere dominanti con il possesso palla e Vogliamo esserlo anche noi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

