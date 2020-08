Auto: Facile.it, nel Lazio ancora più di 366 mila 'Euro 0' (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago. (Adnkronos) - Dal primo agosto sono scattati gli incentivi statali per l'acquisto di Autovetture Euro 6, una novità importante che potrebbe aiutare a svecchiare un parco Auto laziale che non gode di ottima salute. Secondo l'elaborazione di Facile.it, realizzata su dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aggiornati al 31 dicembre 2019, nei registri della motorizzazione laziale risultano ancora registrate 366.884 Automobili Euro 0, corrispondenti all'8,96% del totale vetture ad uso privato in circoLazione. A livello nazionale, il Lazio si posiziona al quarto posto tra le peggiori del Paese, subito dopo Campania, Sicilia e Lombardia, mentre se si guarda al rapporto percentuale la regione ... Leggi su iltempo

Lukas95976035 : Auto inquinanti, Mantova al 3° posto in Lombardia - duesenzatre1 : RT @______Pepe_: Oggi è uno di quei giorni che vorrei solo guidare. Spingere l'acceleratore è facile, e l'auto ha tutta l'energia che io no… - RominaMercanti : @Al3xI98O @LoPsihologo ....era per dire che chi ti parla così di non avere auto e furetti malati ovvio che ha lui u… - SonSempreIoEh : non è così complicato, è anzi abbastanza facile. fallo e qualcosa come il 70% delle famiglie si venderà l'auto di p… - Pythia68079809 : @Scacciavillani Dai Fabio, un po' di (auto)ironia... manco ti avessi attaccato. Almeno tu che hai una certa cultura… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto Facile Auto:Facile.it,in Calabria 48,3% vetture ha più 15 anni vita Agenzia ANSA Auto inquinanti, Mantova al 3° posto in Lombardia

Secondo la ricerca di Facile.it sono 17.815 i veicoli Euro 0 in circolazione, pari al 6.50% del traffico complessivo Maglia nera a Pavia col 6.77% MANTOVA. Sono ancora 17.815 le auto Euro 0 in circo ...

Autostrada Bergamo-Treviglio e fondi pubblici: il project financing privato così è facile

Il putiferio scatenato dalla decisione della giunta regionale di stanziare un contributo di 130 milioni per l’ autostrada Bergamo-Treviglio, ha messo a nudo le contraddizioni di uno strumento utile, i ...

Secondo la ricerca di Facile.it sono 17.815 i veicoli Euro 0 in circolazione, pari al 6.50% del traffico complessivo Maglia nera a Pavia col 6.77% MANTOVA. Sono ancora 17.815 le auto Euro 0 in circo ...Il putiferio scatenato dalla decisione della giunta regionale di stanziare un contributo di 130 milioni per l’ autostrada Bergamo-Treviglio, ha messo a nudo le contraddizioni di uno strumento utile, i ...