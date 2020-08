"Arthur incontra Abidal: esclusa la partenza per Lisbona" (Di lunedì 10 agosto 2020) BARCELLONA, Spagna, - Non accenna a stemperarsi il rapporto di tensione tra Arthur e il Barcellona . Questa mattina, secondo il Mundo Deportivo, il futuro calciatore della Juventus ha incontrato per ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : 'Arthur incontra Abidal: esclusa la partenza per Lisbona': Secondo Mundo Deportivo il centrocampista brasiliano si… -

Ultime Notizie dalla rete : Arthur incontra "Arthur incontra Abidal: esclusa la partenza per Lisbona" Corriere dello Sport Barcellona, Arthur incontra Abidal: "Esclusa la partenza per Lisbona"

BARCELLONA (Spagna) - Non accenna a stemperarsi il rapporto di tensione tra Arthur e il Barcellona. Questa mattina, secondo il Mundo Deportivo, il futuro calciatore della Juventus ha incontrato per un ...

Mercato Juve, vertice Pirlo-Agnelli: via 7 giocatori, poi un big

Domenica di lavoro per il neo tecnico della Juventus Andrea Pirlo, che ha incontrato la dirigenza del club, tra cui lo stesso Andrea Agnelli, per definire le strategie di mercato in vista della prossi ...

BARCELLONA (Spagna) - Non accenna a stemperarsi il rapporto di tensione tra Arthur e il Barcellona. Questa mattina, secondo il Mundo Deportivo, il futuro calciatore della Juventus ha incontrato per un ...Domenica di lavoro per il neo tecnico della Juventus Andrea Pirlo, che ha incontrato la dirigenza del club, tra cui lo stesso Andrea Agnelli, per definire le strategie di mercato in vista della prossi ...