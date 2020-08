6G, la Corea del Sud accelera: progetto pilota nel 2026 (Di lunedì 10 agosto 2020) L’industria non dorme mai e lo sviluppo tecnologico si spinge costantemente in avanti. Così, quando ancora le reti mobili 5G non sono una realtà consolidata nelle nostre vite quotidiane, molte aziende e molti Stati pensano già allo sviluppo del prossimo standard, il 6G. Se infatti il 5G è la premessa fondamentale per lo sviluppo di nuovi settori e servizi come auto connesse, smart city e internet delle cose, il 6G sarà indispensabile affinché quei servizi diventino disponibili a tutti penetrando in profondità. Non meraviglia allora più di tanto se, qualche giorno fa, la testata Business Korea ha dato notizia della volontà da parte della Corea del Sud, di avviare il primo progetto pilota nel 2026, in modo che i primi servizi possano essere ... Leggi su ilfattoquotidiano

infoiteconomia : In Corea del Sud è possibile noleggiare ombrelloni pagando in Bitcoin - squishjinyoung : ma in corea del sud fa freddo? no scusate ma sto facendo la sauna e guardate a questi - clikservernet : 6G, la Corea del Sud accelera: progetto pilota nel 2026 - amanTAEdilucas2 : RT @HAJHAH_: io mi chiedo se al mondo esiste la persona perfetta... E LA RISPOSOSTA È SI, IO CONOSCO ADDIRITTURA 7 PERSONE PERFETTE indi… - InvestingItalia : In Corea del Sud è possibile noleggiare ombrelloni pagando in Bitcoin - -

Ultime Notizie dalla rete : Corea del 6G, la Corea del Sud accelera: progetto pilota nel 2026 Il Fatto Quotidiano L'avvertimento dell’Oms: “Covid non stagionale, nuove ondate inevitabili se si allenta la pressione”

Una seconda ondata di Covid-19 in Europa è “inevitabile”, secondo Michael Ryan, capo delle emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità. Nel corso della consueta conferenza stampa da ...

Coronavirus, Oms: "Non ha andamento stagionale, se non si fa pressione ritorna"

Secondo il responsabile delle emergenze dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Michael Ryan, il Covid-19 non sembra seguire gli schemi stagionali che mostrano alcuni virus, rendendone più difficil ...

Una seconda ondata di Covid-19 in Europa è “inevitabile”, secondo Michael Ryan, capo delle emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità. Nel corso della consueta conferenza stampa da ...Secondo il responsabile delle emergenze dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Michael Ryan, il Covid-19 non sembra seguire gli schemi stagionali che mostrano alcuni virus, rendendone più difficil ...