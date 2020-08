Virus, crescono i positivi, 463, ma due morti: mai così pochi da febbraio (Di domenica 9 agosto 2020) il di domenica 9 agosto 2020. Sono 463 i nuovi positivi, 116 in più rispetto a ieri. Il totale dei contagiati sale così a 250.566. Nelle ultime 24 ore sono 2 i morti, per un totale che sale a 35.205. ... Leggi su leggo

«Oggi registriamo 38 casi e zero decessi. Di questi ventidue sono casi di importazione: otto i casi di rientro dalla Romania, un caso da India, un caso da Croazia, un caso da Ucraina, uno da Thailandi ...Risalgono i contagi ma calano, nettamente, i decessi da Coronavirus in Italia. Sono 463 i nuovi casi segnalati dal bollettino del Ministero della Salute pubblicato dalla Protezione Civile, un dato in ...