Un conduttore televisivo e cinque furbetti di Montecitorio: ecco cosa è successo (Di domenica 9 agosto 2020) L'INPS segnala che un conduttore televisivo e dei parlamentari, i cinque furbetti di Montercitorio, hanno intascato il bonus per le partite IVA nonostante percepissero regolare stipendio: ecco di che partito sono. cinque parlamentari ed un conduttore televisivo hanno ottenuto il Bonus partita Iva di 600 Euro stanziato dal Governo tra le misure anti-Covid. I cinque furbetti di Montecitorio sono: tre deputati della Lega, uno del Movimento 5 Stelle ed uno di Italia Viva. In pieno lockdown il Governo decise di stanziare un bonus di 600 euro, poi elevato a 1000 euro, per i possessori di Partita IVA. Leggiamo dal sito dell'INPS a chi era riservata questa misura: "A tali indennità possono accedere, per ... Leggi su movieplayer

Stefano47510568 : RT @pierpi13: ma chi è il conduttore televisivo che ha chiesto i 600 euro? - PCocurullo : @rubio_chef ??ho sentito in tv che ci dovrebbe essere anche un conduttore televisivo con loro.Chissà chi è.... - Gianni33007 : @GiuseppeConteIT Presidente vogliamo i nomi dei vigliacchi che hanno incassato il bonus e anche del conduttore televisivo. - c_briguglio : E il conduttore televisivo da dove lo espellerete ? #bonus - Livia_DiGioia : RT @PetrisDe: #Bonus partite IVA . Si rendano subito noti i nomi di questi 5 deputati senza ritegno e vergogna. Privacy o non privacy. Cos… -