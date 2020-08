Sparatoria a Catania, due morti e 4 feriti: regolamento di conti? (Di domenica 9 agosto 2020) I carabinieri indagano su uno scontro tra gruppi criminali Una Sparatoria è avvenuta nel pomeriggio di ieri a Catania nel quartiere Librino e più precisamente in via Grimaldi. Lo scontro è occorso tra due bande criminali e ha visto coinvolte sei persone di cui … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

e quattro feriti. Aperta un’indagine per ricostruire quanto accaduto. CATANIA – Sparatoria a Catania nella serata di sabato 8 agosto 2020. Per motivi ancora da accertare, nel quartiere di Librino c’è ...Una sparatoria è avvenuta ieri sera, intorno alle 20, a Catania nel quartiere Librino, in via Grimaldi. Sono state coinvolte almeno sei persone: due sono morte, mentre le altre quattro sono rimaste fe ...