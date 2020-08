Plotone della marina balla Jerusalema: ai duri e puri non è piaciuto | VIDEO (Di domenica 9 agosto 2020) Ora il tenente di vascello rischia una dura sanzione da parte della marina. Un gesto goliardico che ha reso virale il VIDEO del balletto.Un gesto goliardico, un balletto organizzato per stemperare per una volta lo stress a cui sono sottoposti i marinai nelle scuole di addestramento. Un gesto che ha scatenato le polemiche di duri e puri, specialmente a destra. L’onorevole Gasparri ha detto addirittura che si tratta di “un gesto gravissimo“.E alcuni quotidiani sovranisti e conservatori lo hanno definito “il balletto della vergogna”. A Roma, dove Gasparri risiede, direbbero: “ma fateve na risata”. E invece. E’ successo alla Scuola reclute di Taranto della marina militare, dove ... Leggi su chenews

