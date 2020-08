Motogp, Binder vince nella Repubblica Ceca davanti a Morbidelli e Zarco: Rossi quinto (Di domenica 9 agosto 2020) Brad Binder vince il Gran Premio della Repubblica Ceca, terza prova stagionale del Mondiale Motogp. Primo successo in carriera nella classe regina per il pilota sudafricano della Ktm, che precede un ottimo... Leggi su feedpress.me

Polepositionweb : Binder le dio el primer triunfo a KTM en MotoGP - zazoomblog : MotoGp Repubblica Ceca le pagelle: impresa Binder bene Rossi male Quartarò - #MotoGp #Repubblica #pagelle:… - Novanovic32 : RT @RepublikF1: Para first time winner 2020: - Felix Rosenqvist dari IndyCar - Cole Custer dari NASCAR - Fabio Quartararo dari MotoGP - Bra… - IconWheelsIT : #MotoGP 2020 – #Binder e #KTM, a #Brno la prima vittoria di sempre - _TWINZTWINZ : RT @85Pitstop: ??MotoGP Final Results #MotoGPUpdate ??MotoGP #CzechGP ???? ??Brad Binder ???? #BB33 (Rookie) ??Franco Morbidelli ???? #FM21 ??Johan… -

Gran Premio della Repubblica Ceca da ricordare. E’ il giorno degli outsider: vince Binder, primo rookie a riuscirci dal ...Grandissima gara per Brad Binder che ha colto il primo successo in carriera in MotoGP davanti a Morbidelli (primo podio nella classe regina) e Zarco. A leggere la classifica a fine gara quasi non ci s ...