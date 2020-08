Fondi, banda di ladri tenta di rubare un quad: identificato e denunciato un 21enne (Di domenica 9 agosto 2020) Nella giornata di ieri i Carabinieri di Fondi, a conclusione di specifica attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà C.V.I. 21 enne rumeno del luogo, per il reato di tentato furto aggravato. Il prevenuto, nella serata del 05 agosto, unitamente a due complici in corso di identificazione, aveva tentato di asportare una motocicletta modello “quad” che era posteggiato nei pressi dell’abitazione del proprietario. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

