Coronavirus, altri sei frati novizi positivi: erano in quarantena. Nel ternano scoperto asintomatico (Di domenica 9 agosto 2020) Coronavirus, otto novizi positivi in isolamento ad Assisi: 'Non hanno avuto contatti con la comunità e i pellegrini' 8 August 2020 Dei nuovi sette casi di Coronavirus registrati in Umbria ben sei sono ... Leggi su perugiatoday

Due tesserati dell'Atletico Madrid sono risultati positivi al coronavirus. A rendere nota la notizia lo stesso club attraverso un comunicato ufficiale Due tesserati dell’Atletico Madrid sono risultati ...

Coronavirus, perché aumentano i contagi in Italia? Come leggere i dati

In Italia crescono i contagi da Sars-CoV-2. Venerdì 7 agosto si è toccata la quota di 550 nuovi positivi (sabato 8 sono 347, ma nel weekend c’è un calo fisiologico), rispetto ai 150-200 cui eravamo ab ...

